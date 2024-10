Décès de l’acteur égyptien Mostafa Fahmy à l’âge de 82 ans

L’acteur égyptien Mostafa Fahmy est décédé à l’aube de ce mercredi 30 octobre 2024, à l’âge de 82 ans, après une soudaine dégradation de son état de santé. En août dernier, il avait subi une intervention chirurgicale délicate au cerveau pour retirer une tumeur causée par un AVC. Bien que son état se soit stabilisé par la suite, il rencontrait des difficultés à se déplacer, jusqu’à ce qu’il succombe aujourd’hui. Né en août 1942, Mostafa Fahmy était diplômé de l’Institut du cinéma, section photographie, et avait marqué sa carrière par de nombreuses œuvres cinématographiques et dramatiques. Il avait commencé son parcours artistique comme assistant cameraman dans le film Amira Hobi Ana en 1974. Son dernier rôle était dans le film Al-Serb, récemment sorti en salles, aux côtés d’Ahmed El Sakka, Diab, Sherif Mounir, et Amr Abdel Gelil, une œuvre à succès signée Omar Abdel Halim et réalisée par Ahmed Nader Galal.