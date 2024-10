Report de l’affaire de l’attentat terroriste de Ben Guerdane

La 27e chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a décidé, mardi, de reporter l’examen de l’affaire relative à l’attentat terroriste de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) au 11 novembre 2024, a annoncé l’avocat des accusés dans cette affaire, Mohamed Dhiaf.

Dans une déclaration accordée mardi à l’Agence TAP, l’avocat a ajouté qu’à partir du 11 novembre prochain, les audiences d’interrogatoire et de plaidoirie devraient commencer consécutivement afin de statuer ultérieurement sur le dossier de l’affaire.

Du 2 au 10 mars 2016, la ville de Ben Guerdane a été la cible d’une attaque sans précédent menée par des groupes armés qui ont tenté de prendre le contrôle de la ville.

De violents combats ont éclaté entre les forces de sécurité et l’armée et les groupes armés, au terme desquels plus de 50 terroristes ont été tués, 13 membres des forces de sécurité et de l’armée ainsi que 10 civils sont tombés en martyrs, en plus de 27 sécuritaires, militaires et civils qui ont été blessés et plusieurs terroristes arrêtés.