Liaisons aériennes vers la Sicile : les lignes tunisiennes proposent des vols vers Catane

Les lignes aériennes tunisiennes ont annoncé le lancement d’une nouvelle liaison vers la ville italienne de Catane, à partir du 20 décembre 2024. Ce nouveau vol, qui sera opéré deux fois par semaine, chaque vendredi et dimanche, vient renforcer la présence de la compagnie sur l’île de Sicile, où elle assure déjà des vols vers Palerme trois fois par semaine (lundi, jeudi et samedi). Cette initiative répond à une demande croissante pour des liaisons vers la côte est de la Sicile, facilitant les déplacements tant pour les touristes que pour les hommes d’affaires, tout en offrant aux Tunisiens vivant dans la région une meilleure accessibilité à leur pays. De plus, avec le développement de cette ligne, les agences de voyages auront l’opportunité de proposer des séjours et des visites en Tunisie, valorisant ses atouts culturels et touristiques. A partir de 2025, la compagnie prévoit d’ajouter un vol supplémentaire chaque mardi, portant ainsi le nombre total de liaisons hebdomadaires à trois.