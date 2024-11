La Tunisie, deuxième plus grand consommateur mondial de pâtes après l’Italie

La semaine dernière, le monde a célébré la Journée mondiale des pâtes, un aliment dont l’Italie est le plus grand producteur et consommateur mondial. La production mondiale de pâtes atteint environ 17 millions de tonnes par an, dont l’Italie en produit 4 millions, devançant ainsi les États-Unis, la Turquie et l’Égypte, selon Euro News.

La consommation moyenne d’un Italien est de plus de 23 kg par an, tandis que la Tunisie arrive en deuxième position avec une consommation moyenne de 17 kg par habitant, suivie par le Venezuela (15 kg) et la Grèce (12 kg), d’après l’Agence Européenne de l’Alimentation (EFA). En Tunisie, les pâtes, ou “mqarouna”, représentent un plat essentiel de la cuisine familiale. Selon une étude de Sigma Conseil, les Tunisiens cuisinent ce plat en moyenne trois fois par semaine. Lotfi Riahi, président de l’Organisation Tunisienne de la Défense du Consommateur, a souligné l’importance économique de ce plat, qui constitue une solution abordable pour les familles, surtout face à la hausse des prix. Comparé au couscous, qui nécessite divers ingrédients, les pâtes représentent un choix plus économique dans le budget alimentaire mensuel des Tunisiens.