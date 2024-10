Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué, samedi soir, par des averses orageuses, avec des pluies parfois abondantes sur le Nord-Ouest et le Cap Bon, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Ces précipitations engloberont progressivement le reste des régions du Nord et localement le Centre avec la possibilité des chutes de grêles dans des endroits limités.

Les températures varieront généralement entre 18 et 23 degrés et seront aux alentours de 15 degrés sur les hauteurs Ouest. Elles atteignant 25 degrés dans l’Extrême Sud. Le vent soufflera du secteur Sud au Nord et au Centre et du secteur Est au Sud relativement fort près des côtes et du Sud, et faible à modéré à l’intérieur du pays avec une vitesse dépassent temporairement 60 km/h lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera moutonneuse à agitée au Nord et très agitée dans le reste des côtes.