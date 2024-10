Kaïs Saïed insiste sur la prévention de la criminalité et la restauration des espaces publics à Tunis

Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, vendredi, la rénovation des places publiques “Barcelone” et “Mongi Bali”, au centre de ville de Tunis.

Le président de la République s’est rendu vendredi soir au centre-ville de Tunis, et s’est informé de l’état d’avancement des travaux de rénovation de la maison de la culture “Ibn Khaldoun” qu’il avait ordonnés de réaliser.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a insisté sur la bonne exécution des travaux de restauration, recommandant de “ne pas se contenter de réparations superficielles”.

Le président de la République s’est ensuite rendu au siège du ministère de l’Intérieur où il s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, le secrétaire d’Etat chargé de la Sûreté nationale et nombre de hauts cadres sécuritaires.

Il a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de multiplier les efforts et d’œuvrer avec dévouement et loyauté en vue de prévenir et de lutter contre toutes les formes de criminalité et d’imposer le respect de la loi à tous.