Abdelaziz Barrada, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, décède à 35 ans

Ce jeudi 24 octobre 2024, les médias marocains et français ont annoncé avec tristesse le décès de l’ancien footballeur international marocain Abdelaziz Barrada, à l’âge de 35 ans, suite à une crise cardiaque. Barrada, qui a mis un terme à sa carrière en 2021, a joué pour plusieurs clubs prestigieux tels que Getafe en Espagne, l’Olympique de Marseille, le club émirati d’Al-Jazira, le FC Nasr à Dubaï, l’Antalyaspor en Turquie et le Shahania au Qatar. En outre, il a eu l’honneur de représenter le Maroc lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et à la Coupe d’Afrique des Nations en 2013. Son décès laisse un grand vide dans le monde du football et suscite une immense tristesse parmi ses fans et collègues.