Cyrine aperçue à Manouba : la famille offre une récompense pour la retrouver

La famille de Cyrine lance un appel de recherche urgent, car elle a été aperçue à La Manouba. Bien que l’information soit en cours de vérification, plusieurs sources l’ont confirmée. Sa famille recherche activement une photo ou une capture d’une caméra de surveillance dans les environs de La Manouba, notamment sur l’avenue Farhat Hached, l’avenue Habib Thameur, ainsi que dans les stations de métro les plus proches. Si vous habitez dans la région ou si vous connaissez quelqu’un qui y réside ou y travaille, nous vous prions de les contacter pour aider à retrouver Cyrine. Nous vous encourageons également à appeler la police au 197 pour toute information pertinente.

La famille offre une somme d’argent à toute personne qui retrouve Cyrine, disparue depuis le mardi 15 octobre. Âgée de 46 ans, elle a quitté le domicile familial à La Marsa le mardi à 10h25, mesure 1m66, a les yeux bleus et les cheveux châtains cuivrés bouclés. Elle a été aperçue plusieurs fois ces derniers jours dans la zone de La Marsa et à l’avenue de Paris, au centre-ville, aux environs de l’hôtel Majestic. Toute personne qui retrouve Cyrine est invitée à appeler sa sœur Dorra Ben Ghachem au 20 577043. Vos marques de sympathie et d’affection sont d’une grande aide en cette période très difficile. Toute la famille tient à vous exprimer sa plus profonde gratitude. Nous vous prions de partager cet article afin de retrouver Cyrine !