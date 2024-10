Reportage provocateur : l’Arabie saoudite ouvre une enquête contre des responsables de MBC

La Commission générale de régulation des médias en Arabie saoudite a annoncé, samedi, l’ouverture d’une enquête contre des responsables d’une chaîne de télévision en raison d’un rapport d’actualité controversé. Ce rapport, diffusé par MBC, qualifiait les dirigeants de la résistance d’« terroristes », ce qui a suscité une onde de choc au sein des médias et du public. En réponse à cette situation, l’Autorité des médias et des communications en Irak a suspendu les opérations de la chaîne sur son territoire, invoquant des violations répétées des règlements de diffusion. De plus, des manifestations ont eu lieu à Bagdad, où des manifestants ont envahi les bureaux d’une société de production liée à MBC, exprimant leur indignation face à ce rapport. Cette série d’événements souligne les tensions croissantes entre les médias et les perceptions de la résistance dans la région.