Tunisie – Alerte météo : Des chutes de pluies dans ces régions

Le ciel sera cette nuit couvert par des nuages orageux sur les régions de l’Ouest avec des chutes de pluies couvrant progressivement le reste des régions du Nord et localement le Centre.

Ces pluies seront parfois abondantes accompagnés de chutes de grêles sur des endroits limités, selon un communiqué publié jeudi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Sud relativement fort près des côtes Est et modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée, alors que les températures seront cette nuit comprises entre 15 et 20°c sur le Nord et les hauteurs de l’Ouest et entre 21 et 26°c sur le Centre Est et le Sud.