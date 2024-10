Israël suspend ses frappes sur Beyrouth après un appel entre Netanyahou et Biden

Israël a décidé de suspendre ses frappes aériennes sur Beyrouth à la suite d’un échange téléphonique entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden, selon l’Autorité israélienne de diffusion. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah, marqué par des attaques transfrontalières. L’intervention de Biden aurait joué un rôle crucial en freinant l’escalade, Washington cherchant à éviter une déstabilisation supplémentaire de la région. La capitale libanaise, déjà en crise sur les plans économique et politique, aurait pu subir des conséquences graves si les frappes avaient continué. Cette mesure vise donc à contenir la situation et à empêcher qu’un conflit ouvert n’éclate entre Israël et les groupes armés opérant au Liban.