L’augmentation de la myopie chez les enfants : un enjeu de santé publique

Selon le président de l’Association tunisienne d’ophtalmologie, Mohamed Ghorbal, environ 20 % des enfants âgés de 6 à 12 ans souffrent de myopie, une proportion qui était de seulement 5 % en 2009. Cette augmentation alarmante est attribuée à une utilisation excessive des écrans de téléphones mobiles et des jeux vidéo, ainsi qu’à l’impact des lumières artificielles sur la santé oculaire. Des tendances similaires sont observées dans des pays voisins comme l’Italie et la Belgique. Pour sensibiliser à ces enjeux, l’Association a organisé des opérations de dépistage et d’examen pour les élèves des écoles primaires à l’occasion de la Journée mondiale de la vue, célébrée le deuxième jeudi d’octobre. Sous le slogan “Tes yeux sont un trésor entre tes mains”, cette initiative se déroule en partenariat avec les directions régionales de la santé, les centres de médecine scolaire et universitaire, ainsi que l’administration des soins de santé, sous l’égide du ministère de la Santé.