Béja : la mouche des fruits détruit un tiers de la récolte de kakis à Nefza

Dans la région de Nefza, gouvernorat de Béja, la mouche des fruits a causé des dommages considérables à la récolte de kakis, détruisant environ 100 tonnes de fruits, soit près d’un tiers de la production pour la saison 2024. Selon Mohamed Ali Dalaï, président du groupement de développement agricole de Bouchtata, cette situation a également affecté l’apparence et la qualité des fruits, localement appelés “kremia”. Il appelle à l’installation de pièges pour lutter contre ce fléau et préserver la production de cette culture emblématique de la région. En plus des dégâts causés par la mouche des fruits, la production de kaki a été impactée par les pénuries d’eau et les incendies, réduisant la récolte de 400 tonnes à 270 tonnes cette année. Des agriculteurs expriment leur frustration face à ces difficultés, soulignant l’importance de relancer les programmes scientifiques interrompus et de soutenir les cultivateurs afin de préserver ce secteur stratégique.