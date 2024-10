Football – Italie : la Supercoupe en Arabie saoudite en janvier avec sa formule à quatre clubs

La Supercoupe d’Italie aura lieu début janvier en Arabie saoudite selon la formule à quatre clubs inaugurée l’an dernier, a annoncé mardi la Ligue italienne de football.

“La 37e édition de la Supercoupe d’Italie aura lieu à Ryad et se déroulera avec quatre équipes et un programme qui prévoit deux demi-finales les 2 et 3 janvier 2025 et la finale le 6 janvier”, a indiqué la Lega Serie A dans son communiqué.

L’édition 2024 opposera l’Inter Milan, champion d’Italie sortant, la Juventus Turin, sacrée en finale de la Coupe d’Italie, l’AC Milan, vice-champion d’Italie 2024, et l’Atalanta Bergame, finaliste malheureuse de la Coppa Italia.

La première demi-finale opposera l’Inter qui a remporté les trois dernières éditions de l’épreuve, à l’Atalanta, la seconde la Juventus Turin à l’AC Milan, a précisé la Ligue italienne.

Les rencontres auront lieu à la Kingdom Arena, stade de 30.000 places inauguré en janvier dernier.

C’est la cinquième fois après 2018, 2019, 2022 et 2023 que la Supercoupe d’Italie aura lieu en Arabie saoudite.

Le Championnat d’Italie n’observera aucune pause cet hiver à l’occasion des fêtes de fin d’année. Durant le week-end de la Supercoupe est programmée la 19e journée de Serie A, sans les quatre équipes engagées en Arabie saoudite.