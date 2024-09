Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des nuages parfois denses sur les hauteurs de l’ouest. Le vent soufflera du nord dans le nord et le centre, et de l’est dans le sud, avec une intensité faible à modérée. La mer sera localement très agitée, devenant houleuse par endroits. Les températures nocturnes varieront entre 15 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 21 et 26 degrés dans les autres régions.