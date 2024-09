Le couple viral de TikTok, Afifa et Ramzi, fête son mariage

Le couple célèbre sur TikTok, connu sous les pseudonymes “Tiktikouz” et “Afifa”, a récemment célébré leur mariage dans une ambiance joyeuse et festive. Très populaires sur les réseaux sociaux, Afifa et Ramzi ont partagé leur bonheur avec leurs milliers de fans qui suivent leur quotidien avec enthousiasme. Leur union a suscité de nombreuses réactions positives, avec des messages de félicitations et de soutien venant de toutes parts. Le couple, déjà bien établi dans la communauté TikTok, continue de captiver ses abonnés avec des contenus créatifs et divertissants, tout en entamant ce nouveau chapitre de leur vie ensemble.