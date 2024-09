Korba : 2 hommes tombés dans une fosse, l’un survit, l’autre succombe à ses blessures

Ce matin à Korba, deux hommes d’un certain âge ont été retrouvés après avoir été ensevelis dans un effondrement de terrain. Selon le colonel Murad Mechri, directeur régional de la protection civile de Nabeul, les équipes de secours, déployées de Nabeul et de Tunis, sont parvenues à localiser les victimes. Le premier homme a été découvert vivant à six heures du matin, à une profondeur de dix mètres, et transporté d’urgence à l’hôpital local de Korba pour recevoir les soins nécessaires. Malheureusement, le deuxième individu a été retrouvé sans vie une heure plus tard, vers sept heures du matin.