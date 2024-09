Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera partiellement nuageux, sur la plupart des régions du pays, cette nuit. Les nuages seront localement denses au nord et au centre, suivies par un brouillard local, vers la fin de la nuit, d’après un bulletin de suivi, publié mercredi après-midi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront au niveau de 17 degrés aux hauteurs ouest, et entre 19 et 23 degrés, au nord et au centre. Elles seront comprises entre 24 et 28 degrés au sud.

Le vent soufflera du secteur ouest au nord et du secteur sud au centre et au sud. Sa vitesse sera faible à modérée (entre 5 et 15 km/h), à l’intérieur du pays, et relativement forte près de côtes Est.

La mer sera peu agitée à moutonneuse.