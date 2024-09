Kasserine : hausse de 19% des accidents de la route en 2024

Le colonel Hichem Chaabani, chef de la branche régionale de la sécurité routière du Centre-Ouest au sein de la Garde nationale, a annoncé une augmentation de 19% des accidents de la route dans le gouvernorat de Kasserine en 2024 par rapport à l’année précédente. En effet, jusqu’au 23 juin 2024, 176 accidents ont été enregistrés, causant la mort de 54 personnes, contre 157 accidents et 33 décès en 2023. Il a souligné que la gravité des accidents dans cette région dépasse la moyenne nationale, avec un taux de 31 morts pour 100 accidents, contre 22 au niveau national. La délégation de Kasserine-Nord est la plus touchée avec 53 accidents, tandis que Sbeitla enregistre le plus grand nombre de décès avec 16 victimes. Chaabani a également révélé que la majorité des accidents sont dus à l’inattention, tandis que la vitesse excessive reste un facteur clé. Des mesures préventives et répressives sont indispensables pour endiguer cette hausse alarmante des accidents dans la région.