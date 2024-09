Ministère de la Justice : Des mesures légales contre les atteintes à la réputation des cadres et magistrats

Le ministère de la Justice a indiqué, en réaction à certaines informations et déclarations circulant sur des pages électroniques et plateformes de réseaux sociaux, portant atteinte à la réputation et à l’intégrité des institutions de l’État ainsi qu’à la sécurité publique, qu’il reste engagé à appliquer la loi et à en garantir la suprématie pour tous, afin de préserver la dignité de l’État.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que des mesures appropriées seront prises, conformément à la loi, contre toute personne cherchant à mener des campagnes malveillantes ou à diffuser des informations ou contenus portant atteinte à la réputation des personnes et des cadres de l’État, ou visant les magistrats ou constituant une menace pour leur sécurité.

Le ministère a également appelé les juges et toutes les composantes de la famille judiciaire à poursuivre l’exercice de leurs fonctions avec dévouement et responsabilité, tout en renforçant les principes de justice, d’égalité et de primauté du droit.