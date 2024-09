Bilan tragique : 356 victimes des frappes israéliennes au Liban

La ministre de la Santé libanaise a annoncé ce lundi soir que le bilan des frappes israéliennes avait atteint 356 morts et 1246 blessés dans le sud et l’est du pays. Ces attaques, qui ont intensifié le conflit depuis le 7 octobre, ont touché de nombreuses villes et villages, causant des destructions massives et des pertes humaines importantes. Selon des sources militaires israéliennes, environ 1100 sites ont été ciblés au Liban, dans le cadre d’une opération visant à démanteler les capacités du Hezbollah, accumulées sur deux décennies. Le chef d’état-major israélien, Herzi Halevi, a déclaré que ces actions étaient destinées à créer les conditions nécessaires pour le retour des populations dans leurs foyers.