Saison de la chasse 2024-2025 : fixation des dates d’ouverture et de fermeture

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a fixé 10 dates pour le démarrage des saisons de la chasse pour certaines espèces de gibier, dans le cadre de la saison de la chasse 2024-2025, avec la possibilité de fermer la chasse de certaines espèces, si la nécessité exige.

Le ministère a précisé, selon un arrêté publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), n°115 de l’année 2024, que la date d’ouverture de la chasse des lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande ( Elkhedra) aura lieu le 13 octobre 2024. La date de fermeture est prévue le 1er décembre 2024.

La chasse du gros gibier (sanglier et loup doré africain) démarre le 7 octobre 2024 et prend fin le 26 janvier 2025. Toutefois, la date de fermeture est prévue le 27 avril 2025 uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabés, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine.

La date d’ouverture de la chasse du pigeon ramier (chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien) aura lieu le 10 novembre 2024, pour prendre fin le 16 mars 2025.

Pour la chasse de grives et étourneaux, la date d’ouverture est fixée le 17 novembre 2024 et celle de fermeture est le 16 mars 2025.

Le ministère a souligné que la date d’ouverture de la chasse de caille (chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul) commencera le 6 avril 2025 jusqu’au 29 juin 2025.

S’agissant de la chasse des tourterelle de passage et sédentaire ainsi que de pigeon biset (chasse au poste et sans chien), l’ouverture aura lieu le 27 juillet 2025 jusqu’au 14 septembre 2025. La chasse de ganga cata ( Bou Herba) et ganga tacheté ( Bou Sboula) et ganga couronné ( El Ghanay) ( chasse au poste et sans chien) démarrera le 27 juillet 2025 jusqu’au 21 septembre 2025.