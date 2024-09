Nabeul : interruption de l’eau potable dans plusieurs régions suite à une panne

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé une perturbation et une coupure de l’approvisionnement en eau potable à partir de 16h ce vendredi 20 septembre 2024, touchant la ville de Kélibia et ses environs, ainsi que Oued El Khtaf et la zone municipale de Hammam Ghezèze dans le gouvernorat de Nabeul. Selon la société, l’approvisionnement en eau reprendra progressivement à partir de 4h du matin le samedi 21 septembre 2024, après la finalisation des travaux qui se poursuivront sans interruption. Cette coupure est due à une panne survenue sur une conduite d’eau de 500 mm de diamètre qui alimente les délégations de Kélibia et Hammam Ghezèze.