Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le ciel, jeudi, sera partiellement couvert de nuages passagers, plus denses sur les régions de l’est, suivis de la formation de cellules orageuses dans les régions ouest du centre et du sud, accompagnées de pluies temporairement orageuses, qui s’étendront ensuite aux régions de l’est et seront localement abondantes avec des chutes de grêle par endroits.

Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre, et du secteur est au sud, de faible à modéré, puis il se renforcera relativement dans l’extrême sud dans l’après-midi, dépassant temporairement les 80 km/h sous forme de rafales et lors de l’apparition de nuages orageux.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 26 et 33 degrés, atteignant environ 21 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et jusqu’à 38 degrés dans l’extrême sud.