Tunisie – Election présidentielle 2024 : Zouheir Maghzaoui écoute les doléances des habitants de Raoued

Le candidat à l’élection présidentielle Zouheir Maghzaoui s’est rendu mercredi dans plusieurs quartiers de Raoued dans le gouvernorat de l’Ariana, dans le cadre de sa campagne électorale.

Il a, notamment, visité Raoued ville, El Ghazala, Jaafar, Sidi Amor et Sidi Chaker.

Le coordinateur de sa campagne, chef du bureau du mouvement Echaab dans la région, Habib Rabeh, a indiqué à la TAP que Zouheir Maghzoui a conversé avec des habitants de ces quartiers qui se sont plaints de l’état de l’infrastructure, les transports, les services sociaux, la cherté de la vie, la pénurie des produits de base et la prolifération de la corruption.

Les citoyens ont également abordé avec le candidat les questions liées aux droits et libertés et critiqué la faible interaction avec les autorités locales et l’absence de la dimension participative ainsi que le manque des espaces sportifs, culturels et de loisirs.

Le chômage, l’absence de perspectives devant les diplômés des universités et la dégradation de la situation environnementale, figurent aussi parmi les doléances exprimées par les habitants rencontrées.

Zouheir Maghzaoui (59 ans) a succédé en juillet 2013 à Mohamed Brahmi dans le poste de secrétaire général du mouvement Echaâb.

Lors des élections législatives de 2014, Zouheir Maghzaoui a obtenu un siège parlementaire sur la circonscription de Kébili, en tant que tête de liste du mouvement Echaâb. Il a été réélu député de la même circonscription lors des législatives de 2019.

Il est également un ancien professeur de mathématiques et ancien dirigeant de la centrale synclinale (UGTT), où il a rejoint, à deux reprises, le syndicat général de l’enseignement secondaire (2005 et 2009).

Maghzaoui a soutenu le processus du 25 juillet 2021, mené par le président de la République, Kaïs Saïed, en vertu duquel il a dissous le Parlement issu des législatives 2019, levé l’immunité de ses députés et mis en place une nouvelle Constitution.