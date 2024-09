Tunisair : Suspension des vols de et vers la capitale malienne Bamako

Le transporteur national Tunisair a annoncé, jeudi, la suspension de ses vols de et vers la capitale malienne, Bamako, jusqu’à nouvel ordre, et ce, suite à des attaques meurtrières, qui avaient ciblé le 17 septembre courant, une école de gendarmerie et l’aéroport militaire de Bamako.

La compagnie aérienne a indiqué que les passagers inscrits sur ces vols peuvent changer gratuitement les dates de leur réservation sans payer de frais supplémentaires ou récupérer la valeur de leurs billets.

Tunisair a mis à la disposition des passagers, deux numéros pour avoir plus d’informations, depuis la Tunisie (81107777) et depuis l’étranger (70019161 (216+)).

A noter que ladite attaque meurtrière, qui a fait plus de 70 morts et 200 blessés, a eu lieu le lendemain du premier anniversaire de l’Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans d’Iyad Ag Ghali a revendiqué cette “série d’attaques de grande ampleur” menées à Bamako.