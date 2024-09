La Tunisie a voté mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur d’une résolution présentée par l’État de Palestine pour la mise en œuvre de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques israéliennes dans le territoire palestinien occupé, adopté par 124 voix.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU, l’Ambassadeur Tarek El-Adab a affirmé que la Tunisie se félicite de l’adoption de l’avis consultatif rendu par la CIJ le 19 juillet 2024, exhortant la communauté internationale à assumer pleinement son rôle pour l’élaboration de mécanismes qui garantissent l’application du contenu de cet avis.

Il a également renouvelé l’appel de la Tunisie à la communauté internationale et au Conseil de sécurité en vue de mettre fin aux crimes de guerre contre le peuple palestinien et d’incomber à Israel la responsabilité de la crise humanitaire à Gaza et dans le reste du territoire palestinien ainsi que les violations et génocides commis pendant plus de sept décennies d’occupation.

El-Adab a ajouté que le silence de la communauté internationale face aux crimes des forces d’occupation israéliennes et au non-respect du droit international et des résolutions de l’ONU, a intensifié le agressions israéliennes qui ont atteint des niveaux sans précédent dans la bande de Gaza où plus de 145000 martyrs et blessés ont été enregistrés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus du déplacement forcé de plus de deux millions de Palestiniens.

Il a renouvelé le soutien ferme de la Tunisie au peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et inaliénables, au premier rang desquels le droit de fonder son État indépendant et pleinement souverain sur toute la terre de Palestine, avec comme capitale Al Qods Al-Sherif.