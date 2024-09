Le ministère des Affaires religieuses prolonge la période d’inscription pour le Hajj

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé ce mardi une extension de la période d’inscription pour l’accomplissement du Hajj de l’année 1446 H / 2025. La nouvelle période d’inscription sera prolongée de dix jours, allant du mercredi 18 septembre au vendredi 27 septembre 2024. Cette extension s’adresse à la fois aux nouveaux candidats et à ceux ayant déjà soumis une demande précédemment. Les intéressés doivent s’inscrire via le site officiel du ministère à l’adresse www.affaires-religieuses.tn, en utilisant le lien “Inscription Hajj 1446 H / 2025”. Les candidats pour la première fois et ceux dont les dossiers n’ont pas été validés doivent impérativement contacter l’Imam de leur délégation pour soumettre une copie de leur carte d’identité nationale et le reçu d’inscription afin de vérifier et de valider leurs informations. L’inscription en ligne avait été initialement ouverte du 12 août au 13 septembre 2024.