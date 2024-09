Tunisie – élection présidentielle 2024 : Ayachi Zammel appelle les Tunisiens à tourner la page

Le candidat à la présidence de la République, Ayachi Zammel, a souligné, dans une allocution vidéo adressée aux Tunisiens, dimanche soir, au deuxième jour de la campagne électorale à domicile, que “l’opportunité de la réforme est encore possible pour les Tunisiens”, à condition de “tourner la page, de se rassembler pour l’interêt de la Tunisie et de réfléchir profondément à changer sa réalité pour le meilleur”.

Zammel, qui porte le numéro 1 sur sa carte de vote, a appelé les Tunisiens à “tourner la page pour le bien de la Tunisie et l’avenir de ses enfants, afin qu’ils puissent vivre dans la prospérité, le droit, la justice, la liberté et la solidarité”, estimant que “si les Tunisiens surmontent les questions qui les divisent aujourd’hui, ils parviendront à créer des solutions”.

Ayachi Zammel, homme d’affaires de 47 ans et fondateur du mouvement “Azimoun” (Déterminés) (il a suspendu sa présidence du mouvement le 24 août 2024), a souligné que tourner la page du passé “donnerait une nouvelle dose d’espoir et une grande opportunité pour les jeunes, les salariés et les retraités. Elle rétablirait le secteur agricole et donnerait l’occasion aux Tunisiens de bénéficier d’un secteur de santé avancé, d’un enseignement moderne et d’une administration digitalisée”.

Le candidat à la présidentielle, qui est actuellement poursuivi en justice pour des affaires liées à la falsifications de parrainages, a souligné la nécessité pour les Tunisiens de “tourner la page de la pauvreté, de la crise économique et de l’endettement excessif “. D’après ses dires il faut aussi ” tourner la page des querelles, de la haine, de la rancune, et de l’échec”, estimant que cela “permettrait d’offrir une opportunité sérieuse à la Tunisie et à tous les Tunisiens”.

Ayachi Zemal a été élu au parlement dissous en mars 2022 représentant la région de Siliana. Né le 16 août 1977, Zammel travaille dans le secteur privé. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis, avant de terminer ses études d’ingénierie à Paris et de se spécialiser dans le développement industriel. Son slogan de campagne est “Tournons la page”.