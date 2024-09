Rentrée scolaire 2024 : 2,35 millions d’élèves et une augmentation des enseignants et des classes

Le lundi 16 septembre 2024, les établissements éducatifs de toutes les étapes – primaire, intermédiaire et secondaire – accueilleront environ 2 354 820 élèves, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année scolaire précédente, selon les données fournies par le ministère de l’Éducation.

Cette rentrée scolaire voit la répartition des élèves avec 1 092 220 en école primaire, y compris la classe préparatoire, et 1 262 600 en écoles intermédiaires (générales et techniques) et lycées. Le nombre de classes augmente également de 0,9 %, atteignant un total de 90 635 classes, avec une hausse de 814 salles. Le nombre d’enseignants augmente légèrement de 0,4 %, avec l’ajout de 636 nouveaux enseignants, portant leur total à 154 779. De plus, le nombre d’établissements scolaires a crû de 37 unités, atteignant un total de 6 163 pour cette année scolaire.