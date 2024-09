Football – LCA : L’Espérance ST domine Dekedaha FC (SOM) et prend une sérieuse option

L’Espérance sportive de Tunis a pris une sérieuse option sur la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, après avoir dominé l’équipe somalienne de Dekedaha FC (4-1), en match aller du deuxième tour préliminaire disputé dimanche, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les sang et or ont ouvert la marque à la 28e par Yan Sasse avant que les Somaliens n’égalisent avant la pause par Adepoju Oluwaseyi (45). En seconde période, le représentant tunisien a inscrit trois buts grâce à un doublé de l’Algérien Youcef Blaili (50 et 77) et une réalisation de Yassine Meriah (67).

Grâce à ce large succès, les hommes de Miguel Cardoso aborderont le match retour, prévu samedi à Radès, avec beaucoup de confiance.

L’autre représentant tunisien dans cette compétition, l’US Monastir, a également réussi une bonne opération, vendredi à Radès, face au MC Alger (1-0), avant d’aller disputer la manche retour samedi prochain à Alger.