Décès d’Elias Khoury, grand romancier engagé et ardent défenseur de la cause palestinienne

Le monde de la littérature arabe est en deuil avec la disparition du grand écrivain et intellectuel libanais Elias Khoury, décédé à l’âge de 76 ans. Connu pour son engagement en faveur de la cause palestinienne, Khoury s’est imposé comme l’une des voix les plus influentes du monde arabe. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois avant de s’éteindre ce dimanche, selon le quotidien Al-Quds Al-Arabi, pour lequel il écrivait régulièrement.

Né à Beyrouth le 12 juillet 1948, Elias Khoury a marqué les esprits par ses prises de position politiques franches et son ardente défense de la liberté d’expression. Il s’est particulièrement illustré par ses critiques acerbes des régimes dictatoriaux au Moyen-Orient et son opposition farouche à la politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Son article intitulé « C’est la Palestine », publié deux jours après le début du conflit Israël-Hamas en octobre 2023, reflète son engagement constant envers la cause palestinienne, qu’il a longuement défendue dans ses écrits.

Diplômé de l’Université libanaise et détenteur d’un doctorat en histoire sociale de l’Université de Paris, Khoury s’est d’abord fait connaître avec son roman La Petite Montagne, publié en 1977, qui décrivait les ravages de la guerre civile libanaise. Mais c’est avec Bab al-Shams (La Porte du Soleil), paru en 2000, qu’il a véritablement acquis une reconnaissance internationale. Ce roman, centré sur le sort des réfugiés palestiniens au Liban depuis 1948, a non seulement connu un succès critique, mais a également été adapté en film en Égypte.

Outre ses romans traduits dans plusieurs langues, dont l’hébreu, Khoury a écrit pour divers médias arabes au cours de cinq décennies, consolidant ainsi sa réputation d’intellectuel engagé. Il a également enseigné dans plusieurs prestigieuses universités à travers le monde, notamment à New York University, Columbia, Princeton, et l’Université de Londres.

De 1992 à 2009, il fut rédacteur en chef de la section culturelle du quotidien libanais An-Nahar, et jusqu’à sa mort, il dirigeait la revue Palestine Studies, publiée par l’Institut d’études palestiniennes basé à Beyrouth.

Elias Khoury restera dans les mémoires comme un écrivain visionnaire, un intellectuel engagé et un défenseur des libertés, dont l’œuvre littéraire continuera à inspirer des générations.