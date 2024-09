Alerte météo : pluies abondantes et températures en baisse au début de la semaine

À partir de la semaine prochaine, le pays devrait connaître des conditions météorologiques automnales marquées, coïncidant avec le retour des élèves prévu pour le lundi 16 septembre 2024. Selon les prévisions de l’ingénieur Sarhan Rahali de l’Institut National de la Météorologie, des nuages seront plus présents ce jour-là, particulièrement sur les zones côtières du nord, avec des risques de pluie éparse. Le mardi, une légère baisse des températures est attendue, accompagnée de pluies sur les régions côtières, ainsi que de possibles orages temporaires dans le sud et le long du littoral en fin d’après-midi. Rahali a souligné l’importance pour les marins de faire preuve de prudence en raison des changements météorologiques prévus. De plus, le météorologue Amer Bhiba a indiqué sur Facebook que l’air froid en provenance de la région polaire, lié au système dépressionnaire Boris, affecte actuellement la Tunisie et le nord de l’Afrique. Ce phénomène, plus précoce que les années précédentes, devrait entraîner une baisse des températures et des précipitations au cours des jours et semaines à venir, notamment à partir du 22 septembre 2024.