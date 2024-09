Sousse : Plus de 1700 nouveaux inscrits dans les établissements de formation professionnelle

Au gouvernorat de Sousse, 1785 nouveaux stagiaires sont inscrits pour la rentrée 2024-2025 dans les institutions de formation professionnelle de la région (11 centres publics et 676 établissements privés), selon le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle, Tarek Mahjoub.

”Toutes les conditions appropriées sont réunies pour faire réussir la rentrée,” a-t-il déclaré, à l’Agence TAP, soulignant que des travaux d’entretien et de nettoyage ont étés réalisés dans les différents centres publics de formation dont 4 assurent l’hébergement et la restauration.

Il a indiqué que le gouvernorat de Sousse ainsi que le gouvernorat de Kairouan ont bénéficié du programme ”Nouvelle Chance”, qui permet aux jeunes de la région, âgés entre 18 à 30 ans, ayant abandonné l’école (décrochage scolaire) et n’ayant pas intégré tout le système éducatif, la formation professionnelle ou le marché du travail, de bénéficier d’un parcours individuel allant de l’intégration dans une entreprise jusqu’à l’accompagnement personnel, ce qui leur offre la possibilité d’une intégration professionnelle et sociale ou de lancer leur propre projet.

Le programme ”Nouvelle Chance” dans les gouvernorats de Kairouan et de Sousse, a été établi en 2023 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le cadre de la coopération avec l’Agence française de développement (AFD) et l’Institut européen de coopération et de développement (ICED).