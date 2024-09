Les dernières 24 heures ont été marquées par des quantités modestes de pluies sur quelques gouvernorats du sud et du nord, selon le dernier bulletin sur la pluviométrie publié par l’Institut national de la météorologie.

A Gabès, les services de l’INM ont enregistré 18 mm à la ville de Gabès et 8 mm à Métouia. A Médenine, 9 mm ont été enregistrés à Ben Guerdane et 2mm à Zarzis, Sidi Makhlouf et Oualegh.

Au gouvernorat de Tataouine, les précipitations ont été plus générales mais modestes, avec 17 mm à Nekrif, 15 mm à Remada, 6 mm à Béni Mhira, 3 mm à Tataouine et 2 mm à Tataouine nord, Dehiba, Smâr, Bir Lahmar et Ghomrassen et 1 mm à El Borma.

Les gouvernorats du nord concernés par ces dernières précipitations sont Bizerte, Béjà, Jendouba et le Kef. A Bizerte, les quantités de pluies ont été plutôt faibles avec 6 mm à Sejnane et 1 mm à Sidi Ahmed.

A Jendouba, 8 mm ont été enregistrés à Aïn Drahem, 7 mm au barrage Barbara, 4 mm à Beni Mtir, 3 mm à Boussalem, Tabarka et Fernana et 1 mm à Balta-Bou Aouane, Barrage Bouhertma et Ghardimaou.

Toujours au nord-ouest, 7 mm ont été enregistrés au barrage Mellègue, 1 mm à Kalaat Senan (Gouvernorat du Kef), 5 mm à Nefza, 4 mm à Thibar et 1 mm au barrage Kasseb, Béjà et Teboursouk (Gouvernorat de Béjà).

Ces pluies ont été accompagnées de vent fort d’une vitesse dépassant 76 km/h à Thala, 72 km/h à Aïn Drahem, 68 km/h à Bizerte et Kasserine, 65 km/h à Monastir, Sidi Bouzid et Remada et 60 km/h à Tunis, Kélibia et Mahdia.