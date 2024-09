Météo : pluies abondantes et vents violents attendus ce soir dans le sud-est tunisien

Ce soir, le sud-est de la Tunisie sera confronté à des conditions météorologiques difficiles, avec des pluies torrentielles prévues. Dans le reste du pays, le ciel sera partiellement couvert. Les vents du nord souffleront à des vitesses comprises entre 60 et 80 km/h près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, tandis que dans d’autres régions, ils seront modérés à assez forts, oscillant entre 30 et 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et fortement perturbée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront de 21 à 26 degrés dans le nord et le centre, autour de 19 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 25 et 30 degrés dans le sud du pays.