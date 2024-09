Les festivités marquant la célébration du 68e anniversaire de la Garde nationale (6 septembre 1956–6 septembre 2024) se sont déroulées, vendredi, à la caserne d’El Aouina sous la présidence du ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, en présence de plusieurs cadres et agents du corps de la Garde nationale.

Une exposition relatant les grandes étapes et faits marquants de l’histoire de la Garde nationale, ses missions et les dispositifs et équipements mis à sa disposition pour préserver la sécurité intérieure et défendre la souveraineté nationale a été organisée à cette occasion.

Le porte-parole de la Garde nationale, colonel major Houssemeddine Jbebli, a indiqué, dans une déclaration aux médias, que “le simulateur de vol qui a été inauguré ce vendredi par le ministre de l’Intérieur constitue un nouveau jalon sur la voie du renforcement des capacités du corps de la Garde nationale et des compétences professionnelles et opérationnelles des ses pilotes”.

“Le corps de la Garde nationale a toujours contribué à la stabilité de la sécurité du pays, à assurer la sécurité des citoyens et des biens publics et à préserver la paix sociale”, a souligné Jbebli.

La Garde nationale, a-t-il ajouté, qui a été créée quelques mois après l’indépendance a aussi contribué, durant des décennies, à la lutte contre la criminalité et le terrorisme en plus de la sécurisation des frontières.