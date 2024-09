Santé mentale : 20% des Tunisiens souffrent de troubles anxieux

Environ 20% des Tunisiens souffrent de troubles anxieux et ce taux pourrait augmenter en particulier chez les jeunes, a précisé à l’Agence TAP la psychologue à l’Association Rawabet, Chayma Klaoui.

Elle a encore fait savoir que l’anxiété apparait généralement à la période d’adolescence et pourrait être chronique en cas d’absence d’une intervention thérapeutique.

Chez les personnes atteintes de troubles anxieux, la peur et l’inquiétude sont fréquentes, intenses et excessives. Ces sentiments s’accompagnent fréquemment d’une tension physique et d’autres symptômes comportementaux et cognitifs. Ils sont difficiles à contrôler, entraînent une détresse importante et peuvent durer longtemps en l’absence de traitement, a-t-elle dit.

Les troubles anxieux perturbent les activités courantes et peuvent entraver la vie quotidienne sur le plan familial, social, scolaire ou professionnel, a-t-elle encore précisé ajoutant que les troubles anxieux majorent le risque de dépression et de troubles liés à l’usage de substances psychoactives, ainsi que le risque de pensées et de comportements suicidaires.

L’Acupuncture, une spécialité thérapeutique pour traiter plusieurs problèmes de santé (spécialiste)

L’Acupuncture offre des solutions thérapeutiques pour plusieurs problèmes de santé, notamment les douleurs articulaires, la dépression, les troubles de sommeil, la paralysie, la perte de poids, les maux de tête et la fatigue, selon Samar Sakka, secrétaire générale de la Société Tunisienne d’acupuncture et de médecine chinoise.

L’acupunctrice a déclaré à l’Agence TAP que l’avantage le plus important de l’acupuncture est la guérison sans complications et sans qu’il soit nécessaire de recevoir une ordonnance pour des médicaments.

Elle a ajouté que l’acupuncture est une méthode de traitement de la médecine traditionnelle chinoise, expliquant qu’elle désigne la stimulation de points précis du corps (les points d’acupuncture) dans un but thérapeutique, à l’aide de différentes techniques physiques.

L’acupuncture est l’une des pratiques fondatrices de la médecine traditionnelle chinoise. Elle repose sur la stimulation de points spécifiques, situés à différents endroits du corps, à l’aide de plusieurs techniques physiques. Ses indications thérapeutiques sont très vastes, faisant de l’acupuncture l’une des principales médecines complémentaires.