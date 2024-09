Ouverture des travaux du conseil national ordinaire de l’UGTT à Monastir

Les travaux du conseil national ordinaire de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) placé sous le thème “loyauté, indépendance, unité, militantisme” ont démarré jeudi à Monastir et se poursuivront durant trois jours.

A cette occasion, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi a critiqué dans son discours ” l’absence du dialogue social et des négociations, la recrudescence des pratiques visant la non application des accords conclus et l’intention sous jacente d’écarter la centrale syndicale de sa mission, en témoigne la récente augmentation du salaire minimum unifiée, qui a été décidée par le président de la république sans la présence de l’organisation syndicale”.

À cet égard, il a rappelé que la révision des projets de législation du travail, y compris le Code du travail, la loi sur le secteur public et la loi sur la fonction publique et les solutions à la précarisation du travail sont effectués “de manière unilatérale”.

Taboubi a appelé son Conseil national, la deuxième autorité qui détient le pouvoir de décision au sein de l’UGTT, à formuler une feuille de route claire pour la prochaine période en référence aux demandes et revendications sur la base des règlements du Conseil et en fonction d’un calendrier et d’un programme de travail échelonné.

« L’unité du syndicat est le seul garant du maintien des acquis des syndicalistes, cumulés au fil de l’histoire, qui sont aujourd’hui menacés par une tendance vers la restriction” a-t-il dit, soulignant l’impératif d’oeuvrer ensemble sur la base des délibérations de ce Conseil national.

Le secrétaire général de l’UGTT a souligné la nécessité de surmonter un nombre de lacunes enregistrées, en vue d’améliorer le niveau de coordination et de l’action commune et de définir clairement les objectifs, parallèlement à la promotion des mécanismes et des méthodes de travail au sein des fédérations et des syndicats de base.

“Ces structures syndicales peuvent relever de nombreux défis et réussir à condition qu’elles soient unies et animées par la volonté d’améliorer les conditions professionnelles et sociales des travailleurs et des citoyens” a-t-il précisé.

Et d’ajouter: “Les attentes sont très grandes afin que la centrale syndicale joue son rôle historique et national dans la défense des citoyens et des travailleurs et la consolidation de leurs acquis au service de la sauvegarde de la Tunisie et son invulnérabilité”.

Taboubi a ajouté que certaines parties s’emploient à “faire taire la voix de l’organisation ouvrière, à entraver son rôle national et à tenter de ternir son image, précisant que l’UGTT est impassible, uni et fort, selon sa déclaration.