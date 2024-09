Les États-Unis importent 50 robots 100 % tunisiens pour renforcer leur sécurité

À partir de la semaine prochaine, les États-Unis importeront 50 robots tunisiens spécialisés dans la sécurité et la protection.

L'annonce a été faite par l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, le jeudi 5 septembre 2024. Il a précisé que les États-Unis continueront de collaborer avec la Tunisie pour devenir un client important des produits technologiques tunisiens. En outre, les États-Unis sont le premier importateur des produits de l'artisanat tunisien et le deuxième client pour l'huile d'olive en conserve de Tunisie. L'ambassadeur a également réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les projets innovants portés par les jeunes et les femmes en Tunisie. Selon Amine Bouabid, directeur du projet "Robotique" chez Inova Robotics, ces robots seront déployés pour protéger les grandes installations telles que les aéroports, les ports, les usines et les frontières. Le modèle de robot, fabriqué pour la première fois en 2015, a évolué avec de nouvelles versions exportées en France et vers plusieurs grandes entreprises internationales comme Airbus. La nouvelle filiale d'Inova Robotics aux États-Unis facilitera l'exportation de ces robots vers d'autres pays d'Amérique. Ces robots autonomes, fabriqués entièrement en Tunisie, sont équipés de capteurs à 360 degrés pour assurer la sécurité des grands sites.