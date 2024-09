La FIFA dévoile l’emblème et l’identité sonore de sa nouvelle Coupe du Monde des Clubs

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé l’emblème de la Coupe du Monde des Clubs 2025, prévue au Etats-Unis, et qui réunira pour la première fois 32 équipes dont l’Espérance de Tunis.

L’emblème minimaliste et moderne intègre les initiales de la compétition, et s’inspire du ballon, de l’histoire et de la culture du football, précise l’instance internationale.

“Freed from desire” de Gala, qui est devenu un véritable hymne pour tous les supporters de football, sera l’identité sonore de la compétition. La FIFA a également présenté le slogan “Le monde est votre terrain”, qui invite les supporters à exprimer en quoi leur club est si spécial à leurs yeux.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, réunira des représentants de chacune des six confédérations : l’AFC (Asie), la CAF (Afrique), la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), la CONMEBOL (Amérique du Sud), l’OFC (Océanie) et l’UEFA (Europe).

A ce jour, 30 des 32 qualifiés sont déjà connus, un club supplémentaire de la CONMEBOL et le représentant du pays hôte devant être confirmés ultérieurement. Les différents parcours de qualification s’appuient sur les compétitions continentales interclubs, étant basés sur le mérite sportif au cours d’un cycle quadriennal. Ainsi, ils donnent la part belle aux champions continentaux et aux clubs les plus réguliers.

L’emblème, qui sera adapté et réutilisé pour toutes les éditions futures de cette épreuve, s’inspire du ballon, de l’histoire et de la culture du football, intégrant de manière abstraite les initiales de la compétition

“CWC” (de l’anglais “Club World Cup”) sous une forme circulaire.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré à cette occasion : “C’est un moment très spécial. Aujourd’hui, nous lançons la marque de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et ouvrons une nouvelle ère pour le football de clubs.”

“Trente-deux des meilleurs clubs issus des quatre coins du monde ont rendez-vous aux Etats-Unis en juin et juillet 2025. Ils seront le cœur de cette compétition, à laquelle nous avons hâte d’assister. Ces clubs

s’affronteront sur une scène mondiale et à l’arrivée, un seul sera champion du monde.”, a t-il ajouté.

Par ailleurs, la FIFA a collaboré avec l’artiste italienne Gala afin de faire en sorte que son tube “Freed from desire”, véritable hymne de de la culture footballistique, devienne l’identité sonore de la compétition.