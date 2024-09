Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps partiellement nuageux puis progressivement nuageux l’après-midi sur le nord et le centre et apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies diluviennes, avec chute de grêle et des éclairs.

Vent du secteur Est sur le nord et du secteur sud sur le centre et le sud, de faible à modéré, qui sera progressivement plus fort sur le littoral Est l’après-midi, qui peuvent atteindre les 80 Km/h pendant l’apparition des cellules orageuses.

Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 32 et 37 degrés sur les régions côtières et les hauteurs ouest et entre 38 et 42 degrés ailleurs, avec des coups de sirocco