Deuxième vie : le second spectacle en français de Nidal Saâdi pour ses 36 ans

À l’occasion de son 36e anniversaire, Nidal Saâdi, artiste tunisien reconnu, annonce la sortie de son deuxième spectacle en langue française intitulé #DeuxièmeVie.

Ce nouveau projet marque une étape importante dans sa carrière, symbolisant un renouveau et une réflexion profonde sur sa vie et son parcours. Le spectacle, qui promet d’être à la fois émouvant et divertissant, sera présenté au public à partir du mois d’octobre. Les fans de l’artiste attendent avec impatience cette nouvelle création qui met en lumière son talent polyvalent et sa capacité à toucher le public à travers des thèmes universels.