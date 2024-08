Sanfara, le célèbre rappeur tunisien, vient d’accueillir un nouveau membre dans sa famille. Sa femme, la célèbre actrice tunisienne Ahlem Fekih, a donné naissance à leur premier enfant.

Pour marquer cet événement joyeux, Sanfara a composé une nouvelle chanson intitulée Nwassik (“Je te conseille”), dédiée à son fils. À travers cette œuvre, il exprime tout l’amour et les conseils qu’il souhaite transmettre à son enfant, un geste touchant qui montre une facette plus intime et sensible de l’artiste.