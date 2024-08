Tunisie : L’automne 2024 s’annonce plus chaud que la normale

Le scénario le plus probable pour l’automne 2024 indique une saison globalement plus chaude que la normale en Tunisie, selon le bulletin de prévision saisonnière de l’Institut National de la Météorologie (INM) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024.

D’après l’Institut, des conditions plus sèches que la normale sont les plus probables pour le sud et l’ouest du pays pendant l’automne 2024. Cela ne prévient pas la possibilité d’épisodes ponctuels de pluviométrie localement importante.

L’automne 2023 a été classé, par l’Institut, au 1er rang des automnes les plus chauds depuis 1950 ex éco avec l’automne 2022. La chaleur exceptionnelle de l’automne a mis en évidence une tendance à l’allongement de la saison chaude.

Durant cette saison, la Tunisie, qui était déjà en situation de stress hydrique, a souffert d’un déficit pluviométrique très important. Ce qui a fait de l’automne 2023, le 2ème des automnes les plus secs.