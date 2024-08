Monastir : saisie de 1540 cahiers scolaires subventionnés dissimulés dans une librairie !

Un contrôle économique mené par l’équipe de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Monastir a permis de saisir 1540 cahiers scolaires subventionnés, dissimulés dans une librairie à Khniss, dans le gouvernorat de Monastir.

Selon Ahmed Methlouthi, directeur régional du commerce et du développement des exportations à Monastir, le propriétaire de la librairie aurait caché ces fournitures dans le but de spéculer et de pratiquer des activités monopolistiques. Les cahiers saisis seront réintégrés dans les circuits de distribution légaux et leur valeur sera versée au trésor public. Par ailleurs, l’équipe a également confisqué 44 blouses scolaires pour non-conformité aux normes d’étiquetage, entraînant la rédaction d’un procès-verbal économique et la mise en œuvre des procédures légales nécessaires.