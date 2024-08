Éviter les smartphones avant 11 ans : les recommandations d’une entreprise de télécommunications

Une entreprise de télécommunications britannique, EE, a récemment recommandé aux parents de ne pas acheter de smartphones pour les enfants de moins de 11 ans, afin de protéger les jeunes dans le monde numérique.

Selon un guide publié par l’entreprise, les enfants de cet âge ne devraient pas avoir accès à des téléphones permettant de naviguer sur Internet ou d’utiliser les réseaux sociaux, mais plutôt à des appareils limités à l’envoi de messages et à la réalisation d’appels. EE préconise également des restrictions pour les enfants de moins de 13 ans et recommande aux parents de mettre en place des contrôles parentaux et de limiter le temps d’écran jusqu’à l’âge de 16 ans. Cette initiative s’inscrit dans un débat plus large au Royaume-Uni sur l’accès des jeunes aux technologies, avec des appels à des mesures plus strictes pour encadrer leur utilisation.