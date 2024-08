TRANSTU lance la vente des abonnements scolaires et universitaires à partir du 26 août

À partir de demain, lundi 26 août 2024, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) débutera la vente des abonnements scolaires et universitaires pour les lignes de bus, de métro et le réseau ferroviaire TGM.

Cette opération se déroulera dans 151 bureaux de poste à travers tout le pays, dont 130 situés dans le Grand Tunis, selon un communiqué de TRANSTU. De plus, cinq points de vente supplémentaires seront disponibles, notamment aux agences commerciales de Mourouj 4, El Khadra, la station de correspondance “Slimane Kahia” à Manouba, la station “La Marsa Plage”, ainsi qu’au complexe universitaire de Manouba. Une station dédiée à la ligne TGM sera également mise en place à “Tunis Marine” pour les opérations de modification et de réparation des abonnements. Les abonnements peuvent également être achetés en ligne via les sites www.transtu.tn et www.ichtirak.poste.tn.