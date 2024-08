Météo en Tunisie : fortes précipitations et vents puissants prévus cette semaine

À partir de l’après-midi du lundi, des conditions météorologiques instables sont attendues, marquées par l’apparition de nuages orageux accompagnés de pluies sur les régions ouest du centre et du sud de la Tunisie.

Ces précipitations seront localement abondantes, notamment dans les gouvernorats de Gafsa et Sidi Bouzid, où les cumuls pourraient atteindre entre 30 et 50 millimètres, avec des chutes de grêle par endroits. Les perturbations se poursuivront mardi et mercredi, avec des pluies orageuses temporairement intenses sur les régions ouest du nord et du centre, avant de toucher localement les zones orientales. Selon un bulletin spécial de l’Institut National de la Météorologie, les vents seront également violents sous les orages, pouvant dépasser temporairement les 80 km/h.