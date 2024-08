Mongi Rahoui réaffirme l’attachement de son parti au processus du 25 juillet

Le secrétaire général du Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU), Monji Rahoui, a réaffirmé, dimanche, l’attachement du parti au processus du 25 juillet, relevant que son parti déterminera sa position vis-à-vis des élections présidentielles du 6 octobre 2024 dans les prochains jours après une évaluation “minutieuse et objective de l’après 25 juillet 2021”.

Cette évaluation portera, d’après ses dires, sur les acquis, les dérives et la réalité des libertés dans le pays, en particulier “les conséquences du décret 54, que le parti appelle à modifier”.

Rahoui, qui assistait au colloque régional sur l’unification de tous les patriotes démocrates, tenu à Sousse et auquel ont pris part les militants du parti à Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan, a souligné, dans une déclaration au correspondant de TAP, à Sousse, que “la grande majorité des patriotes démocrates se tiennent aux côtés du processus du 25 juillet et estiment que les prochaines élections présidentielles représentent une bataille politique importante pour rompre avec le système du 24 juillet et reprendre effectivement le processus révolutionnaire, en dépit de certaines réserves qu’ils ont annoncées”.

Et d’ajouter «Le processus du 25 juillet est toujours menacé par le système du 24 juillet qui attend l’occasion de revenir aux postes de décision avec l’aide de forces extérieures qui ont trouvé dans ce système le meilleur représentant et le meilleur soutien pour faire passer leurs intérêts ».